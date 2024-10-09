Итоги операции "Каршеринг" подведены в Петербурге

Наибольшее количество нарушителей на каршеринговых автомобилях было зафиксировано в Кировском районе города.

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Санкт-Петербурге акцию "Каршеринг", целью которой было выявить нарушения среди пользователей услуг краткосрочной аренды автомобилей. Мероприятие проходило с 23 по 29 сентября. За эту неделю сотрудники полиции составили около 1500 административных материалов.

Как отметили в пресс-службе Управления ГАИ по Петербургу и Ленобласти, наиболее распространенными нарушениями стали неправильная перевозка детей и невыполнение требований о предоставлении преимущества пешеходам и другим участникам дорожного движения.

Также было отмечено, что наибольшее количество нарушителей на каршеринговых автомобилях было зафиксировано в Кировском районе города.

Ранее мы сообщили о том, что масштабный рейд "Нетрезвый водитель" провели в Петербурге и Ленобласти.

Видео: Telegram / Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО