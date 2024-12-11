Петербурженка намерена взыскать 100 тыс. рублей со свадебного салона за испорченное платье

На платье стоимостью 48 тысяч рублей разошлась молния прямо во время торжества. Невеста чувствовала себя униженной, потому что гости и случайные прохожие могли увидеть ее пoлуголой.

Жительница Петербурга хочет взыскать компенсацию в размере 100 тыс. рублей за испорченное свадебное платье. Как сообщила глава пресс-службы городских судов Северной столицы Дарья Лебедева, на платье стоимостью 48 тысяч рублей, приобретенном 15 апреля 2024 года, разошлась молния прямо во время торжества 17 мая 2024 года. После этого женщина обратилась в свадебный салон, где ей компенсировали 8730 рублей за ремонт платья.

В день свадьбы невеста пережила сильное эмоциональное потрясение и чувствовала себя униженной, потому что гости и случайные прохожие могли увидеть ее пoлуголой. Теперь она требует возместить полную стоимость платья, компенсировать убытки, штрафы и моральный ущерб в сумме 100 тыс. рублей.

Судебное разбирательство уже началось, назначено предварительное слушание.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец получил условный срок за нападение на девушку с собакой на Седова.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)