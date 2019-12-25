Из-за кандидата в ЗакС Петербурга от КПРФ Ксению Михайлову сняли с выборов

Кандидат от "Яблоко" будет пытаться зарегистрироваться уже в третий раз.

Кандидат на выборы в ЗакС Петербурга от партии КПРФ пытался добиться того, чтобы ТИК №18 сняла с выборов Ксению Михайлову от "Яблока". Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск.

Напомним, Ксению Михайлову зарегистрировали кандидатом по округу №3 со второго раза. Ответчик указал на то, что ТИК анализировал комплект документов, но не их даты. После того, как рабочая группа увидела даты, то поняла, что ошиблась. Во второй раз Михайлова подала те же документы, что и в первый раз. Проблема возникла из-за отсутствия справки о расходах несовершеннолетних детей.

Сама Михайлова отметила, что даже если бы нарушения в документах и были, то они были устранимы. Потенциальную кандидатку при этом о наличии недостатков не известили.

Суд удовлетворил иск коммуниста в связи с тем, что Михайлова не предоставила в комиссию документ о "повторном выдвижении от партии". В партии не знали о таком правиле. "Яблоко" будет обжаловать решение.

Фото: сайт "Яблока"