Петербуржец-романтик купил пирожных на 54 тысячи рублей, чтобы извиниться перед неизвестной Ириной

Житель Петербурга очень романтично решил извиниться перед девушкой по имени Ирина. Он выложил извинения из пирожных.

Петербуржец купил пирожные и разложил их по тарелкам, а затем выложил фразу "Ира, прости". Он несколько раз позвал возлюбленную, однако на его призывы откликнулась другая женщина и сказала, что Ирины дома нет. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

Молодой человек попросил передать девушке извинения, однако женщина была непоколебима и сказала, что ничего передавать не будет.

Когда петербуржец ушел, то на пирожные налетели местные жители. По их словам, каждое из пирожных стоило в районе 700 рублей, а значит юноша потратил около 54 тысяч рублей на такое извинение.

Редакция Piter.TV не исключает, что видео носит постановочный характер.

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Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" (Агата Соболева)