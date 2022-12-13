Петербурженка лишилась 6,7 млн рублей, вложив их в инвестиции

По словам 71-летней пострадавшей, в августе 2022 года она на сайте инвестиционного фонда перевела на продиктованные неизвестным счета 6 759 309 рублей.

В Петербурге женщина-инженер лишилась более 6 миллионов рублей в попытке заработать на инвестициях. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 71-летней пострадавшей, в августе 2022 года она на сайте инвестиционного фонда перевела на продиктованные неизвестным счета 6 759 309 рублей. До настоящего времени выплат заявителю не поступило.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Недавно был задержан телефонный мошенник из Тольятти, обманувший петербургского пенсионера.

Фото: Piter.tv