  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вложения в основной капитал Ленобласти превысили 1 трлн рублей
Сегодня, 15:59
170
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Вложения в основной капитал Ленобласти превысили 1 трлн рублей

0 0

Такой результат был достигнут не за счет одного крупного игрока или отдельной отрасли.

Инвестиции в основной капитал Ленинградской области за минувший год достигли 1 триллиона 110 миллиардов рублей, что на треть превышает показатели 2023 года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Инвестиции в промышленность служат надежной основой для повышения уровня жизни. В 2024 году объем вложений в основной капитал Ленинградской области увеличился на треть, достигнув рекордных 1 триллиона 110 миллиардов рублей, подчеркнул губернатор.

Дрозденко также отметил, что такой результат был достигнут не за счет одного крупного игрока или отдельной отрасли. В регионе успешно развиваются предприятия обрабатывающей промышленности, химической индустрии, логистическая инфраструктура и агропромышленный сектор.

 Ранее мы сообщили о том, что еще три предприятия из Ленобласти присоединились к проекту "Производительность труда".

Фото: Telegram / Александр Дрозденко

Теги: ленобласть, экономика
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии