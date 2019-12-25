Вложения в основной капитал Ленобласти превысили 1 трлн рублей

Такой результат был достигнут не за счет одного крупного игрока или отдельной отрасли.

Инвестиции в основной капитал Ленинградской области за минувший год достигли 1 триллиона 110 миллиардов рублей, что на треть превышает показатели 2023 года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Инвестиции в промышленность служат надежной основой для повышения уровня жизни. В 2024 году объем вложений в основной капитал Ленинградской области увеличился на треть, достигнув рекордных 1 триллиона 110 миллиардов рублей, подчеркнул губернатор.

Дрозденко также отметил, что такой результат был достигнут не за счет одного крупного игрока или отдельной отрасли. В регионе успешно развиваются предприятия обрабатывающей промышленности, химической индустрии, логистическая инфраструктура и агропромышленный сектор.

Ранее мы сообщили о том, что еще три предприятия из Ленобласти присоединились к проекту "Производительность труда".

Фото: Telegram / Александр Дрозденко