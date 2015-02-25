Петербуржец заплатит 75 тыс. рублей за инсценировку нападения на девушку

Девушка также подала гражданский иск на сумму 1,7 миллиона рублей, требуя возмещения материального и морального ущерба, включая расходы на установку брекетов в дорогостоящей клинике.

В Петербурге мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении двух друзей, устроивших неудачный розыгрыш для девушки. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Дело началось с того, что Николай Дудин захотел наладить отношения с девушкой и решил разыграть нападение на нее. В роли "разбойника" выступил его друг Назим Касимов. 16 февраля во время вечерней прогулки на детской площадке у дома № 6 по Российскому проспекту Касимов подбежал к девушке со спины, приставил к горлу нож и потребовал деньги. Дудин вмешался, предложив свой кошелек, после чего якобы "нападавший" был побежден.

Однако девушка испугалась и обратилась в полицию. Она согласилась отозвать заявление, но только после получения компенсации в размере 75 тысяч рублей. В результате дело против Дудина было прекращено, а Касимова приговорили к 160 часам обязательных работ.

Девушка также подала гражданский иск против Касимова на сумму 1,7 миллиона рублей, требуя возмещения материального и морального ущерба, включая расходы на установку брекетов в дорогостоящей клинике. Детали дела продолжают изучаться.

Ранее мы сообщили о том, что более 300 жалоб на кикшеринг зарегистрировали петербургские суды.

Фото: Piter.TV