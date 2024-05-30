Более половины работодателей в Петербурге намерены провести индексацию зарплат в ближайшее время

Лишь незначительная часть опрошенных заявила, что зарплата работников не поднималась дольше двух лет (5%).

Опрос, проведённый среди кадровиков Петербурга, показал, что треть местных работодателей намерены повысить зарплаты своим сотрудникам в ближайшем будущем. Информацию об этом предоставила пресс-служба платформы SuperJob.

Согласно собранным данным, подавляющее большинство компаний уже производило повышение заработной платы в течение последнего полугодия (54%). Около трети респондентов указали, что индексация состоялась полгода-год назад (28%), еще меньшая доля организаций повысила зарплату в промежутке от года до двух лет назад (12%). Лишь незначительная часть опрошенных заявила, что зарплата работников не поднималась дольше двух лет (5%).

HR-менеджеры также заметили, что в прошедшем месяце задержки выплат зарплаты имели место в 5% организаций. Пик таких ситуаций пришёлся на март, однако уже в апреле количество работодателей, нарушающих сроки выдачи зарплаты, снова опустилось до минимальных отметок.

Ранее мы сообщили о том, что более трети петербуржцев страдают синдромом самозванца.

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