"Игра престолов" 7 сезон, 2 серия выходит в переводе, помощники Дейнерис строят планы по захвату Вестероса

В воскресенье. 23 июля, поклонники наконец-то увидят новый эпизод 7 сезона сериала "Игра престолов". Посмотреть 2 серию на языке оригинала можно уже в день премьеры, а вот русского перевода придется ждать до вечера понедельника. 24 июля.

В воскресенье, 24 июля, внушительная толпа фанатов сериала "Игра престолов" прильнут к экранам. В эфир выходит 2 серия 7 сезона. Зрители гадают, сколько смертей произойдёт на этот раз. А также какие действия предпримут их любимые герои.

Судя по названию, 2 серия будет больше сосредоточена на Дейнерис. "Бурерожденная" ("Stormborn") – это явно про нее. Ведь наследницу дома Таргариенов так называют, потому что она была рождена в сильнейший шторм.

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С синопсисе второй серии сезона, опубликованном на официальном сайте канала HBO, также сказано о связанных с Дейнерис событиях. К ней приедет нежданный гость. Не известно, кто это будет. Возможно, это будет Джорах Мормонт, которого зрителям ненадолго показали в первой серии. С ним столкнулся Сэм, когда раздавал еду находящимся в Цитадели людям. Но также возможно прибытие и других персонажей.

В то же время, Тирион, который стал десницей Дейнерис, строит планы по захвату Вестероса. В кадре из промо-ролика видно, как Бурерожденная стоит со своими советниками у большой карты в родовом замке. Звучат слова о том. Что у них есть армия, флот и три дракона, поэтому им стоит отправляться к Королевскую гавань немедленно.

Также известно, что в новой серии против Джона устроят бунт. Насколько серьезным он будет – пока тайна. Есть две причины для недовольства Сноу. Во-первых, Петир Бейлиш явно хочет рассорить его с лордами Севера. Это заметно по тому, как он радовался размолвке между ним и Сансой. К тому же, авторитет Джона мог пошатнуться из-за сестры. Она потребовала отдать замки семей-предателей верным сторонникам Старков. Однако Джон отказывается от такого решения.

Второй причиной для недовольства окружения может стать желание Джона заключить сделку с Таргариенами (то есть с Дейнерис). Скорее всего, эту мысль Сноу высказал после того, как получил весточку от Сэма. Он в тайных книгах Цитадели вычитал, что на Драконем острове, где расположено родовое поместье Таргариенов, находятся богатые залежи драконьего стекла. А этот материал необходим армии Севера, для борьбы с белыми ходоками. Один из лордов Севера заявляет, что Таргариенам нельзя доверять.

Между тем о возвращении Дейнерис узнали в Королевской гавани. В промо-ролике Серсея говорит в тронном зале, что дочь Сумасшедшего короля хочет захватить королевство. Причем говорит она это с явной усмешкой.

У Арьи происходят злоключения в пути. Она направлялась в Королевскую Гавань, чтобы убить Королеву Серсею. Однако в дороге она узнает, что Винтерфелл снова принадлежит Старкам. Тогда она меняет свой пункт назначения, чтобы встретиться с сестрой и братом. Судя по промо-ролику, в дороге она встретится с волком. В прошлой серии в сериале было камео певца Эда Ширана. Он был солдатом, которого встретила Арья по дороге в Королевскую гавань. Разумеется, герой спел (иначе зачем звать в сериал Ширана?).

Фото: промо-кадры 2 серии

Видео: Youtube / GameofThrones