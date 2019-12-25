Росгвардейцы задержали взломщиков и скупщицу наркотиков с двумя детьми в квартире на Константина Заслонова

Всех троих (двух мужчин 50 и 39 лет, незаконно проникших в жилье, и 39-летнюю хозяйку) доставили в 28-й отдел полиции.

Утром 8 октября в Центральном районе Петербурга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местную жительницу, подозреваемую в хранении запрещенных веществ, а также двух мужчин, ворвавшихся в ее квартиру в доме на улице Константина Заслонова.

В 06:22 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что злоумышленники монтировкой взламывают дверь одной из квартир, при этом из помещения доносятся женские и детские крики. На место незамедлительно прибыли два наряда Росгвардии. Они обнаружили открытую входную дверь со следами взлома, лежащую на полу монтировку и доносящийся из квартиры шум.

В одной из комнат росгвардейцы нашли детей в возрасте 8 и 14 лет. С ними находился посторонний мужчина с признаками опьянения. На столе и в серванте в открытом доступе лежали пакетики с веществом растительного происхождения, порошком желтого цвета (предположительно наркотиками), неустановленные таблетки и шприцы. Выяснилось, что хозяйка квартиры, являющаяся матерью этих детей, попыталась сбежать, как только посторонние ворвались внутрь. Один из правонарушителей остался в квартире, а второй бросился в погоню за женщиной. Приметы сбежавшей жительницы и ее преследователя были переданы дежурным нарядам, которые вскоре задержали обоих около перекрестка улиц Константина Заслонова и Звенигородской.

Всех троих (двух мужчин 50 и 39 лет, незаконно проникших в жилье, и 39-летнюю хозяйку) доставили в 28-й отдел полиции. Установлено, что задержанная гражданка ранее уже была судима за незаконное хранение наркотиков. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Обнаруженные вещества изъяты для экспертизы, а детей сотрудники вневедомственной охраны передали инспектору по делам несовершеннолетних.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе ликвидировали подпольную нарколабораторию с 2,4 кг мефедрона.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти