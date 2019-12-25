В Петербурге могут снизить размер субсидий многодетным на покупку жилья

Жилищные субсидии многодетным в Петербурге могут уменьшить на треть.

В Санкт-Петербурге предложили изменить правила предоставления жилищных субсидий многодетным семьям. Проект постановления опубликован на сайте Смольного. Согласно документу, изменения позволят сократить бюджетные расходы на эту меру поддержки примерно на 30 %.

В 2026 году на улучшение жилищных условий многодетных семей предусмотрено 7,1 млрд руб. Средства должны получить 850 семей. Аналогичный объем финансирования запланирован и на 2027 год. При этом после изменения порядка распределения выплат власти рассчитывают увеличить число получателей еще на 200 семей.

Основное нововведение касается расчета размера субсидии с учетом жилищных условий заявителей. Сейчас для семей, проживающих в коммунальных квартирах, применяется учетная норма в 15 кв. м на человека. Авторы проекта считают, что это создает преимущество перед семьями, живущими в отдельных квартирах. Новая методика должна учитывать фактическую обеспеченность жильем независимо от его статуса.

Для многодетных семей, у которых уже есть недвижимость в собственности или жилье по договору социального найма, предлагают установить понижающие коэффициенты. Для семей с тремя несовершеннолетними детьми он составит 0,7, с четырьмя — 0,8, с пятью и более — 0,9. Семьи, у которых нет жилья ни в собственности, ни по договору найма, продолжат получать поддержку по действующим правилам.

В пояснительной записке приведен пример семьи из пяти человек с тремя детьми, состоящей на жилищном учете. Если сейчас при наличии 45,4 кв. м в отдельной квартире ей положена субсидия

Ранее мы рассказывали о том, что более 101 тыс. квадратных метров жилья ввели в Петербурге за август.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга