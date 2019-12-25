Петербургу предрекли климат, как в Гренландии

Климатолог и биофизик Алексей Карнаухов прокомментировал письмо более 40 ведущих климатологов, направленное руководителям стран Северной Европы.

В Санкт-Петербурге может наступить похолодание, сравнимое с текущей температурой в Гренландии. Об этом рассказал климатолог и биофизик Алексей Карнаухов, сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, в интервью для "Ленты.ру".

Специалист прокомментировал письмо более 40 ведущих климатологов, направленное руководителям стран Северной Европы. Они предупредили о возможных изменениях в Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ) из-за глобального потепления, что может кардинально повлиять на климат Европы.

Несмотря на то, что Петербург и южная Гренландия находятся на одной широте, климат в этих регионах сильно отличается. Теплые воды Гольфстрима согревают Европу и Россию, делая климат мягче. Однако Карнаухов считает, что изменение течений может привести к похолоданию на 10℃, как это происходило в прошлом. Если АМОЦ отключится, Петербург столкнется с холодами, как в Гренландии.

Фото: Piter.tv