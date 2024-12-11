Трое петербуржцев предстанут перед судом по подозрению в хищении у пайщиков более 380 млн рублей

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильи Жарова, Елизаветы Заикиной и Анастасии Дендор. Они обвиняются в мошенничестве на 380 млн рублей.

По версии следствия, в период с февраля 2016 года по июнь 2021 года обвиняемые, а также еще один человек, объявленный в розыск, на территории различных районов Петербурга открыли восемь офисов кредитного потребительского кооператива "ИнетИнвест", фактически работавшего по принципу "финансовой пирамиды".

Соучастники предлагали гражданам стать пайщиками и обещали выплаты в размере 7-18 % годовых. Потерпевших они обманывали, рассказывая, что кооператив якобы имеет прибыль не только от выдачи займов юридическим и физическим лицам, но и от высоколиквидного и профессионального инвестирования денежных средств в разработку и продвижение сетевых ресурсов.

Обещанные выплаты осуществлялись только за счет привлечения средств новых клиентов. Размер ущерба, причиненного более чем 400 гражданам, преимущественно пожилого возраста, превысил 380 млн рублей. С целью обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых и их близких родственников наложены аресты.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура СПб