На территории Нового парка раскрыли кражу проводов и микроволновки

Правоохранители установили, что 37-летний правонарушитель, бывший работник железной дороги, по специальности электрик хорошо был осведомлен о том, где располагаются провода, за которые можно получить хорошую выручку.

В Петербурге транспортные полицейские раскрыли кражу из пассажирского вагона на территории Нового парка отстоя. Было совершено хищение электрических проводов и микроволновой печи. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Полицейские задержали подозреваемых: 37-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя, и его 36-летнего подельника.

Правоохранители установили, что 37-летний правонарушитель, бывший работник железной дороги, по специальности электрик хорошо был осведомлен о том, где располагаются провода, за которые можно получить хорошую выручку. По предварительному сговору мужчины ночью проникли в состав поезда, срезали межвагонное высоковольтное соединение и микроволновую печь. Похищенные провода сдали в ближайший пункт приема цветного металла. Сумма причиненного ущерба составила около 196 тысяч рублей. Микроволновую печь 36-летний мужчина присвоил себе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Также транспортные полицейские раскрыли кражу ноутбука в Пулково.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО