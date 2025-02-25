Хирурги Ленобласти достали кусок поп-ита из десны двухлетнего мальчика

Кусочек силикона вызвал серьезное повреждение тканей десны и кости, препятствуя нормальному развитию зубов.

Врачи из Ленинградской области спасли двухлетнего мальчика от серьезного повреждения тканей десны и костей после того, как в его рот попал кусочек популярной игрушки — поп-ита, рассказали в региональном комитете по здравоохранению.

Поп-иты, яркие силиконовые игрушки с воздушными пузырьками, являются популярными развлечениями для детей. Они присутствуют во многих семьях, где воспитывают малышей. Братья Саша и Миша тоже увлекались этой забавой. Как-то раз старший мальчик играл с поп-итом, а младший наблюдал за ним. В какой-то момент маленький кусочек игрушки незаметно оказался во рту у младшего брата. К сожалению, одна из силиконовых частей отделилась и приклеилась к десне маленького Миши словно присоска. Кусочек игрушки застрял в области будущих молочных зубов, а его цвет почти сливался со слизистой оболочкой рта.

Через два месяца родители начали замечать, что зубы у сына прорезаются неравномерно, а сам малыш стал капризничать во время приема пищи. Тогда ребенка направили в детскую областную больницу, где врач-хирург Егор Ежевский быстро нашел источник проблемы — застрявший кусок силикона. Этот кусочек вызвал серьезное повреждение тканей десны и кости, препятствуя нормальному развитию зубов. Врачи оперативно провели операцию под местной анестезией, успешно удалив инородное тело.

Данный инцидент подчеркивает важность внимательности родителей к играм и игрушкам маленьких детей, чтобы предотвратить подобные опасные ситуации.

Ранее мы сообщили о том, что трехлетняя девочка поранила глаз из-за нападения собаки у Среднего Суздальского озера.

Видео: Комитет по здравоохранению Ленобласти