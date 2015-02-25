Предстоящий бой Хасбика и Абдурозика: Piter.TV разобрался, почему шоу набрало популярность

Реакция на шоу разделилась на два лагеря. Ряд экспертов считают поединок неэтичным, однако многие спортсмены поддерживают предстоящий бой.

В сети прогремел предстоящий поединок между Хасбиком и Абдурозиком. Суммарно последние 5 роликов на канале блогера Асхаба Тамаева, посвящённые двум героям, набрали 157 миллионов просмотров. Piter.tv попытался разобраться, почему шоу с маленькими людьми пользуется популярностью у пользователей интернета.

Кто такие Хасбик, Абдурозик и Асхаб Тамаев?

Блогер Хасбулла Магомедов стал популярным в интернете после ролика про клубнику, где говорит одну фразу: "Клубника –бомба, честно говоря". Он известен своим интересом к смешанным боевым искусствам, а себя называет вторым Хабибом Нурмагомедовым. Хасбика часто замечают в компании блогера и спортсмена Асхаба Тамаева, который прославился благодаря шоу известного блогера Амирана Сардарова ("Дневник хача"). Блогеры снимают различные ролики с участием друг друга. Например, недавно Хасбика пытались запустить в небо на воздушных шариках.

Абдурозик популярный певец Таджикистана. В Instagram он набрал более 820 тысяч подписчиков. В основном он читает рэп на родном языке. Его песни набирают более 2 миллионов просмотров. В школу он пошел только в 12 лет, потому как учителя посчитали, что ребенок физически не сможет проделать путь через горную местность до школы.



У молодых людей проблемы со здоровьем. Магомедову 18 лет, его рост – 93 см, вес – 18 кг. Абдурозику 17 лет, его рост – 1 м, вес – 17 кг. Оба не являются профессиональными бойцами.

Маленьких людей свёл 19-летний чеченский блогер Асхаб Тамаев. Он был популярен в узких кругах благодаря накаченному телу, в том числе шее, получил прозвище Чеченский Халк. После подружился с блогером Амираном Сардаровым, участвовал в его роликах, в том числе шоу "Битва за Хайп", которое позиционировалось как поп-ММА бои.

Почему Хасбик и Абдурозик решили драться?

Хасбик предложил выйти на бой нескольким известным людям весом до 20 кг. На предложение решил откликнуться Абдурозик. После этого прошел классический трешток в соцсетях: Абдурозик назвал соперника истерящим ребенком. Хасбик ответил, что "Он, как Конор, много болтает. А я, как Хабиб, его накажу".

Промоутером боя выступил Тамаев. В его карьере это первый бой, который он сам организовывает и пиарит в своих социальных сетях: всего вышло около десяти видеороликов про с участием Хасбика и Абдурозика.

Гонорары и награда за победу в бое

Тамаев заявил, что победитель получит миллион рублей, но оба участника также получат фиксированный гонорар, однако в этом случае цену не назвали. Сам Хасбулла рассказывал, что букмекеры предлагали ему 2 миллиона рублей, но он отказался, поскольку "мусульманин не должен рекламировать ставки".

Аналитики решили посчитать, сколько денег могут принести просмотры на YouTube. Так, ролик пресс-конференции двух бойцов оказался популярнее, чем треш-ток Хабиба и Конора. От видеохостинка за каждый миллион просмотров в среднем платформа платит около одной тысячи долларов, отметил менеджер бойцов ММА Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко Азамат Бостанов в разговоре с РБК. Рекламодатель в среднем платит по 30 копеек за один просмотр, то есть, по подсчетам РБК, речь может идти о более 3 миллионов рублей.

Этичность вопроса

На шоу отреагировали спортсмены и специалисты, относящиеся к спорту. По сути, реакцию можно поделить на два лагеря.

Глава компании M-1 Global, известный российский промоутер Вадим Финкельштейн заявил РБК, что ему сложно дать оценку спортивной составляющей этого боя. По его словам, поединок может состояться, если участники не будут кусаться и уродовать друг друга и не испортят себе здоровье. Глава Спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяна Подпальная назвала в разговоре с Gazeta.ru неэтичным проведение поединка между маленькими людьми. Она отметила, что это шоу для смеха, а не спортивный поединок. Менеджер бойцов ММА Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко Азамат Бостанов разделил это мнение.

Однако пользователи интернета восприняли новость позитивно и начали постить мемы, к ним присоединились именитые спортсмены, в том числе западные. Бой поддержали бывший чемпион Беллатор в тяжелом весе Виталий Минаков, боец UFC Даррен Тилл, Петр Ян, Диллон Дэнис, Логан Пол, Шакил О"Нил и другие.

Почему публика интересуется этим боем?

Различные эксперты связывают такой спрос на бои после поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, который состоялся в 2018 году, и дальнейшей популярностью шоу "Битва за Хайп", где выйти на ринг мог любой желающий. Благодаря этому поп-ММА пользуеся спросом у пользователей интернета.

Люди, которые выступают, — это ребята из народа. Поэтому зрители чаще всего ассоциируют себя с людьми, выступающими в этих промоушенах. Плюс позиционирование лиг поп-ММА такое, что выступить может каждый. Из-за этого такой ажиотаж.



Азамат Бостанов в разговоре с РБК

Когда бой?

Ролик "Бой Хасбуллы и Абдурозика в UFC за 20 млн$" вышел на YouTube-канале Асхаба Тамаева три дня назад.

Небольшой мини-фильм, посвященный предстоящему событию. Очень большой резонанс в социальных сетях вызвало противостояние Хасбуллы и Абдурозика, и мы решили сделать необычный для нас формат. Мы перешли к последнему этапу перед боем. Уже совсем скоро! написано в описании к ролику

Отметим, что сам поединок должен был состояться 18 мая, на следующий день после конференции. Тамаев уточнил, что бой появится в сети, когда видеозапись пресс-конференции наберет 600 тысяч лайков. На момент публикации статьи ролик набрал 655 тысяч лайков с 17 мая.

Ни один поединок не привлекал в сети такого внимания.

Фото:hasbullaaaa_777, abduuu_rozik / Instagram