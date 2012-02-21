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При заходе в Канонерскую гавань грузовое судно село на мель
Сегодня, 14:25
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При заходе в Канонерскую гавань грузовое судно село на мель

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Причины случившегося устанавливаются, пострадавших нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки грузового судна на мель в Петербурге. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. 

Предварительно, инцидент произошел 23 апреля при заходе в Канонерскую гавань. Причины случившегося устанавливаются, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса не допущено. Судно сняли с мели с помощью буксиров, оно находится на причале ООО "Терминал Святого Петра". 

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Ранее мы сообщили о том, что в районе Невской губы опрокинулось судно на воздушной подушке. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Теги: канонерская гавань, судно село на мель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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