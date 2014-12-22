Жительница Ленобласти ограбила женщину на парковке в Выборгском районе Петербурга

Возбуждено уголовное дело.

В субботу, 26 октября, в полицию Выборгского района поступила жалоба от 35-летней женщины, сообщившей, что на парковке возле дома 214 по Выборгскому шоссе неизвестная женщина, угрожая применением силы, совершила открытое хищение ее кольца, цепочки с крестиком, браслета и часов. Общий ущерб составил 75 049 рублей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 31 октября оперативная группа уголовного розыска в 09:20 по месту жительства в доме на улице Ясная в ДНП "Сияние" в городе Сертолово Всеволожского района Лениобласти задержала безработную 53-летнюю женщину, подозреваемую в совершении указанного преступления. Все похищенные вещи были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 часть 2 УК РФ (грабеж).