Южная широтная магистраль в Пушкине: строительная готовность достигла 40%

Три разноуровневые развязки строятся ускоренными темпами.

В Пушкинском районе продолжается активное строительство Южной широтной магистрали (ЮШМ). Работы ведутся одновременно на нескольких участках, применяются современные технологии и материалы. На данный момент общая готовность объекта составляет 40%, сообщили в Смольном.

Три разноуровневые развязки строятся ускоренными темпами. Так, путепровод в створе Петербургского шоссе уже готов на 60%: завершается устройство фундаментов опор, а в начале апреля начнётся монтаж 50 балок длиной 28 метров каждая. К сентябрю планируется завершить пролетное строение, а к концу года уложить асфальт и запустить рабочее движение.

Вблизи путепровода через железнодорожные пути Балтийского направления и улицу Сарицкую завершается усиление основания дорожного полотна. Из 788 грунтоцементных свай готовы 717. Применение струйной цементации грунтов позволяет устанавливать до 10 свай в сутки, что значительно ускоряет процесс строительства. Сам путепровод готов на 65%.

ЮШМ призвана улучшить транспортную доступность южных районов Петербурга, снизить нагрузку на КАД и уменьшить транзитный поток через Пушкин и Павловск. Завершить строительство планируется к концу 2027 года.

На участке от Петербургского шоссе до улицы Сарицкой уже уложено дорожное покрытие, установлены опоры освещения и заложены фундаменты шумозащитных экранов. Третий путепровод – через пути Витебского направления – готов на 30%.

Протяжённость новой магистрали составит 7 километров. Она соединит Волхонское, Петербургское шоссе и шоссе Подбельского, а в перспективе сможет стать дублёром южного участка КАД. Движение будет организовано по 4–6 полосам, а пропускная способность трассы превысит 49 тысяч автомобилей в сутки.

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Фото: Смольный