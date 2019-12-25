В Петербурге прошла проверка готовности к чемпионату Европы по футболу

Проверку осуществили губернатор Петербурга и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Во вторник, 25 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктором Золотовым проверили готовность города к проведению ЕВРО-2020. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ провели учения на стадионе "Санкт-Петербург". Они отрабатывали план взаимодействия при проведении массовых мероприятий и возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Глава города отметил, что Петербург намерен оказывать помощь сотрудникам Росгвардии в решении вопросов безопасности.

Кроме того, Беглов и Золотов посетили конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", где проверили ход подготовки к международной выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "EXPOTECHNOSTRAZH-2021", которая состоится в ноябре этого года.

Ранее мы писали, что власти Петербурга утвердили регламент работы гостиниц на время проведения ПМЭФ.

Фото: gov.spb.ru