Во время застолья гости едва не убили хозяина квартиры на Сиреневом бульваре

Изъято семь ножей, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемые задержаны.

В квартире на Сиреневом бульваре гости едва не убили хозяина квартиры, она находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что 24 ноября около 13:10 в квартире у 49-летнего П. в гостях находились 39-летний Д. и 51-летняя Н. Они выпивали и в какой-то момент между ними возник конфликт, в результате которого владельца квартиры с ножевыми ранениями головы и тела доставили в больницу. Он с множественными колото-резанными ранами головы, множественными проникающими колото-резанными ранами левой половины груди, колото-резанными ранами в 8-м межреберье, множественными колото-резанными ранами левой верхней конечности, правого бедра, левой голени находится в тяжелом состоянии (опросу не подлежит).

Изъято семь ножей, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемые задержаны.

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Фото: Piter.tv