В 20:44 спасателям удалось локализовать пожар.

В центре Петербурга загорелся ларёк с шавермой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу в воскресенье, 30 мая.

Вечером в 20:33 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №8 по 2-ой Советской улице. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спасательной службы. Оказалось, что горит отдельно стоящее кафе, где продают шаверму.

Отдельно стоящее здание кафе размером 5х10 метров горит по всей площади, – говорится в сообщении.

В 20:44 спасателям удалось локализовать пожар. С пожаром боролись 15 человек личного состава и три единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что из-за кухонной плиты чуть не сгорела квартира на Гражданском проспекте.

Фото: Piter.tv