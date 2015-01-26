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Из-за кухонной плиты чуть не сгорела квартира на Гражданском проспекте
Сегодня, 18:59
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Из-за кухонной плиты чуть не сгорела квартира на Гражданском проспекте

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Сведения о пострадавших не поступали.

В Калининском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу в воскресенье, 30 мая. 

Днём в 14:09 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров в доме 79/2 по Гражданскому проспекту. Позже выяснилось, что очаг возгорания находился на кухне, где обгорела плита, и выгорела обстановка общей площадью 3 квадратных метра. 

Пожар удалось ликвидировать в 14:48. К его ликвидации привлекались 15 человек личного состава, а также три единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что стала известна причина пожара в квартире на Товарищеском.

Фото: Piter.tv

Теги: гражданский проспект, квартира, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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