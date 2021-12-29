Видео: на Невском полыхала иномарка

Машина находилась в крайней правой полосе.

Днем 26 января на Невском проспекте сгорела иномарка. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

Сообщение о пожаре напротив станции метро "Маяковская" поступило в 15:30. В 15:49 спасатели уже справились с огнем, однако автомобиль "Шевроле" уже серьезно обгорел.

По предварительным данным, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 9 сотрудников МЧС.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкинском районе.

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