Видео: на Невском полыхала иномарка

Днем 26 января на Невском проспекте сгорела иномарка. Очевидцы поделились кадрами с места событий.
Сообщение о пожаре напротив станции метро "Маяковская" поступило в 15:30. В 15:49 спасатели уже справились с огнем, однако автомобиль "Шевроле" уже серьезно обгорел.
По предварительным данным, никто не пострадал.
К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 9 сотрудников МЧС.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что 15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкинском районе.
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