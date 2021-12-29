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Видео: на Невском полыхала иномарка

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Машина находилась в крайней правой полосе.

Днем 26 января на Невском проспекте сгорела иномарка. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

Сообщение о пожаре напротив станции метро "Маяковская" поступило в 15:30. В 15:49 спасатели уже справились с огнем, однако автомобиль "Шевроле" уже серьезно обгорел.

По предварительным данным, никто не пострадал. 

К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 9 сотрудников МЧС.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкинском районе. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: машина в огне, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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