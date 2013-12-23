На пересечении Гражданского проспекта и Просвещения взорвался горящий автомобиль: видео

В Калининском районе на пересечении Гражданского проспекта и Просвещения в 14:01 взорвался горящий автомобиль. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 17 апреля.
На записи с видеокамер можно увидеть, как водитель медленно паркуется на дороге с открытым капотом, чтобы осмотреть свой автомобиль. Однако через некоторое время из Wolksvagen начинает идти дым. На помощь к водителю и его пассажирам приходят очевидцы, которые пытаются потушить очаг возгорания.
Однако огонь быстро охватил машину, которую мужчинам не удалось потушить с помощью огнетушителя. И они принимают решение оставить попытки "вернуть автомобиль к жизни".
В 14:06 пожар был ликвидирован. На данный момент сотрудники парвоохранительных органов выясняют детали происшествия.
Ранее мы писали, что на юге ЗСД сгорела кабина грузовика.
Видео: Piter.tv
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