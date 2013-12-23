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На пересечении Гражданского проспекта и Просвещения взорвался горящий автомобиль: видео

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На данный момент пожар ликвидирован.

В Калининском районе на пересечении Гражданского проспекта и Просвещения в 14:01 взорвался горящий автомобиль. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 17 апреля. 

На записи с видеокамер можно увидеть, как водитель медленно паркуется на дороге с открытым капотом, чтобы осмотреть свой автомобиль. Однако через некоторое время из Wolksvagen начинает идти дым. На помощь к водителю и его пассажирам приходят очевидцы, которые пытаются потушить очаг возгорания. 

Однако огонь быстро охватил машину, которую мужчинам не удалось потушить с помощью огнетушителя. И они принимают решение оставить попытки "вернуть автомобиль к жизни". 

В 14:06 пожар был ликвидирован. На данный момент сотрудники парвоохранительных органов выясняют детали происшествия.

Ранее мы писали, что на юге ЗСД сгорела кабина грузовика.

Видео: Piter.tv 

 

Теги: пожар, чп на дороге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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