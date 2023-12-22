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На Кирочной горит кровля чердака

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В 13:22 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС.

В Центральном районе в пятиэтажном здании горит чердак. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме на Кирочной улице, 12, поступило 20 марта в 12:53. В пятиэтажном здании на чердаке горит кровля на площади 40 квадратных метров.         

В 13:22 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Пожар тушат 32 человека личного состава МЧС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Накануне на проспекте Чернышевского горела крыша.

Фото и видео: ВКонтакте/ Литейный Life

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Категории: Лента новостей,

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