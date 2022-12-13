На Пулковском шоссе полыхала иномарка BMW

Сегодня ранним утром, 15 апреля, в Московском районе произошел пожар. На Пулковском шоссе около дома № 73, корпус 6, вспыхнула иномарка BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 04:30. Автомобиль горел по всей площади.
Тушить машину приехали 10 спасателей и две спецмашины. Спустя 19 минут пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали.
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Фото: Piter.tv
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