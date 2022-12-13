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На Пулковском шоссе полыхала иномарка BMW
Сегодня, 10:59
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На Пулковском шоссе полыхала иномарка BMW

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С огнем боролись 10 спасателей.

Сегодня ранним утром, 15 апреля, в Московском районе произошел пожар. На Пулковском шоссе около дома № 73, корпус 6, вспыхнула иномарка BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 04:30. Автомобиль горел по всей площади. 

Тушить машину приехали 10 спасателей и две спецмашины. Спустя 19 минут пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте пенсионерка передала накопления мошенникам, выбросив деньги в окно.

Фото: Piter.tv

Теги: горела bmw, мчс, пожар, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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