На Пулковском шоссе полыхала иномарка BMW

С огнем боролись 10 спасателей.

Сегодня ранним утром, 15 апреля, в Московском районе произошел пожар. На Пулковском шоссе около дома № 73, корпус 6, вспыхнула иномарка BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 04:30. Автомобиль горел по всей площади.

Тушить машину приехали 10 спасателей и две спецмашины. Спустя 19 минут пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте пенсионерка передала накопления мошенникам, выбросив деньги в окно.

Фото: Piter.tv