Легковушку пришпилило к ограждению на улице Казакова

Водитель гнал по трассе на большой скорости и влетел в забор у пешеходного перехода.

Сегодня около 19:20 видеорегистраторы попутных авто зафиксировали сумасшедшую езду водителя легкового автомобиля на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Гонщик превышал всевозможные скоростные лимиты, подрезал попутчиков, а после преодоления пешеходного перехода, видно, не справился с управлением и влетел в ближайшее ограждение.

Автомобиль снес пару пролетов забора и застрял в нем. Легковую машину пришпилило в ограждение – вся ее задняя часть повисла в воздухе. Сведений о состоянии водителя не поступало.

Ранее мы рассказывали, что на трассе "Кола" во Всеволожском районе произошло ДТП с участием автомобиля Iveco и грузового Volvo.

Фото: Telegram / Мегаполис