  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Легковушку пришпилило к ограждению на улице Казакова
Сегодня, 21:28
185
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Легковушку пришпилило к ограждению на улице Казакова

0 0

Водитель гнал по трассе на большой скорости и влетел в забор у пешеходного перехода.

Сегодня около 19:20 видеорегистраторы попутных авто зафиксировали сумасшедшую езду водителя легкового автомобиля на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Гонщик превышал всевозможные скоростные лимиты, подрезал попутчиков, а после преодоления пешеходного перехода, видно, не справился с управлением и влетел в ближайшее ограждение.

Автомобиль снес пару пролетов забора и застрял в нем. Легковую машину пришпилило в ограждение – вся ее задняя часть повисла в воздухе. Сведений о состоянии водителя не поступало.

Ранее мы рассказывали, что на трассе "Кола" во Всеволожском районе произошло ДТП с участием автомобиля Iveco и грузового Volvo.

Фото: Telegram / Мегаполис

Теги: дтп, улица маршала казакова
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии