В Ленинградской области санитарным требованиям соответствуют шесть зон отдыха

В городе исследовали 186 проб воды, обнаруженных в девяти акваториях, где расположены 22 пляжа.

Анализы применяются по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Кроме того, в Колонистском пруду и на детском пляже реки Ижоры продолжаются работы по благоустройству, пишет spb.aif.ru.

По результатам проверки санитарным нормам соответствует только Безымянное озеро в Красносельском районе. На остальных 21 акватории качество воды не отвечает установленным требованиям.

В Ленинградской области специалисты исследовали 160 проб воды в 20 зонах отдыха, работающих в девяти муниципалитетах. Безопасными для купания признаны шесть пляжей Приозерского района: на озерах Ратное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также на реке Бурной. Н

В Роспотребнадзоре резко воздерживаются от купания в водоемах, не прошедших санитарный контроль. Руководство напомнило, что заглатывание воды из таких источников может привести к развитию кишечных инфекций и других заболеваний.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: Piter.TV