В Ленинградской области санитарным требованиям соответствуют шесть зон отдыха

Анализы применяются по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Кроме того, в Колонистском пруду и на детском пляже реки Ижоры продолжаются работы по благоустройству, пишет spb.aif.ru.
По результатам проверки санитарным нормам соответствует только Безымянное озеро в Красносельском районе. На остальных 21 акватории качество воды не отвечает установленным требованиям.
В Ленинградской области специалисты исследовали 160 проб воды в 20 зонах отдыха, работающих в девяти муниципалитетах. Безопасными для купания признаны шесть пляжей Приозерского района: на озерах Ратное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также на реке Бурной. Н
В Роспотребнадзоре резко воздерживаются от купания в водоемах, не прошедших санитарный контроль. Руководство напомнило, что заглатывание воды из таких источников может привести к развитию кишечных инфекций и других заболеваний.
Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.
Фото: Piter.TV
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