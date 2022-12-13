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Отделение Сбербанка по Санкт-Петербургу возглавил Алексей Ушенин
Сегодня, 12:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Отделение Сбербанка по Санкт-Петербургу возглавил Алексей Ушенин

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Алексей присоединился к команде банка 20 лет назад, в 2003 году.

Алексей Ушенин назначен управляющим головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу.

Алексей присоединился к команде банка 20 лет назад, в 2003 году. С 2019 года занимал должность управляющего Западным головным отделением Среднерусского банка. Отмечен Серебряным знаком Сбербанка, почетной грамотой министерства экономики и финансов Московской области и другими наградами. Алексей женат, воспитывает двух дочерей.

Анатолий Песенников, ранее занимавший должность управляющего головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу, с 1 марта 2023 года возглавляет Юго-Западный банк Сбербанка.

Фото: пресс-служба Сбера

Теги: сбер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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