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В Петербурге пройдут большие гастроли еврейского театра "Шалом"
Сегодня, 17:40
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В Петербурге пройдут большие гастроли еврейского театра "Шалом"

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В рамках события можно будет посмотреть театральные постановки, поучаствовать в публичной дискуссии и посетить выставку.

С 12 по 16 февраля в Северной столице пройдут первые большие гастроли Московского еврейского театра "Шалом". Мероприятия события можно будет посетить на Новой сцене "Александринки", – сообщают в администрации Кабаре "ШУМ".

Так, 13 числа в Кабаре "ШУМ" состоится public talk с худруком театра "Шалом" Олегом Липовецким. Вместе с ним и театральным критиком Ариной Хек гости смогут обсудить особенности театральной жизни Москвы и Санкт-Петербурга.

С 12 по 15 февраля в Кабаре также разместится поп-ап выставка афиш постановок "Шалома". Гостей будет встречать театральный звонок, специально записанный артистами театра.

На протяжении всего "петербургского" периода гастролей актеры будут выступать на Новой сцене Александринского театра. В программе – 4 знаковые постановки, обретшие народную любовь.

Ранее на Piter.TV: Актриса Анна Чиповская – о страшном случае на съемках фильма "Пророк".

Фото: Театр "Шалом"

Теги: гастроли еврейского театра, еврейский театр шалом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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