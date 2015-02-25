Форум-выставка "Дизайн-Инсайт" состоялась в Петербурге

Центральным событием форума стал семинар "Стиль в пространстве и времени", где специалисты обсудили современные тенденции и подходы в дизайне.

6 декабря в пространстве "Среда!" прошел форум-выставка "Дизайн-Инсайт", собравший специалистов различных областей дизайна — от интерьера до моды и ювелирного искусства. Форум был направлен на усиление взаимодействия между различными профессиональными направлениями — от дизайна интерьеров до моды и ювелирного искусства, пишет spb.aif.ru.

Центральным событием форума стал семинар "Стиль в пространстве и времени", где специалисты обсудили современные тенденции и подходы в дизайне.

На форуме представили свои работы ведущие архитектурные бюро, дизайнерские студии, ювелирные компании и бренды аксессуаров. Среди участников — DOMIANI, FASHION INTERIOR, Музей парфюмерии, бренд "JOYANA", "ANNAURA" и другие.

Форум проводился при поддержке Союза дизайнеров и архитекторов, бизнес-клуба "Грани", а также таких партнёров, как интерьерный центр "Кубатура", студия "Vasileva Design", Академия современного искусства и СМИ и другие профильные издания.

Генеральным партнером форума выступила компания "Волховец", мебельная фабрика "Алгаир" и "Александровская Мануфактура". Поддержку также оказали компании "LARTA", "ALGAIR", "Европром", "Dress.Flowers" и другие.

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Фото: spb.aif.ru