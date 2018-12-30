II Форум по развитию патриотического туризма проходит в Петербурге

Его участниками стали представители различных туристических и музейных организаций из 36 регионов страны.

В кронштадтском Музее военно-морской славы России проходит II Всероссийский форум по развитию патриотического туризма. Организаторы события – Правительство Санкт-Петербурга и Национальная ассоциация информационно-туристских организаций, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Участниками форума стали 150 представителей региональных и федеральных органов власти, а также музейные и туристические организации из разных уголков страны.

Петербург – лидер по патриотическому туризму. Здорово, что форум проходит именно в нашем городе, ведь уже сегодня мы обладаем большим опытом в этом направлении. Сегодня для гостей мы предлагаем множество тематических туров, маршрутов, пешеходных и водных экскурсий, программ для школьников, посвященных истории Блокады Ленинграда, Великой Отечественной войне, героическим подвигам русского флота. Всё это имеет особое значение сегодня, в год 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и в преддверии 80-летия Великой Победы. Президент России Владимир Путин поставил задачу, увеличить турпоток в стране до 140 млн человек в год. Уверен, благодаря такому направлению, как патриотический туризм всё больше россиян будут путешествовать по стране, посещать места боевой славы, знакомиться с историей своих предков. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

В рамках события его участники – эксперты по развитию туризма – обсудят механизмы создания успешных туристических патриотических проектов. Кроме того специалистами будут рассмотрены успешные региональные кейсы в этой сфере. Пленарное заседания форума намечено на 28 ноября в Музее Фаберже.

Смольный напоминает, что военно-патриотический туризм по решению Законодательного Собрания Петербурга стал одним из приоритетных направлений развития отрасли.

Ранее также стало известно, что курортный сбор для иностранных гостей города пополнил казну Петербурга на 640 млн рублей.

Фото: Piter.TV