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В Росприроднадзоре объяснили, почему вода в Финском заливе позеленела
Сегодня, 13:25
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В Росприроднадзоре объяснили, почему вода в Финском заливе позеленела

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На цветение водорослей влияет погода.

Берег Финского залива в района пляжа Ласковый в Солнечном окрасился в зеленый цвет. В пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу объяснили, почему это произошло.

Вода изменила свой цвет из-за скопления колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa Kützing), которая находится на разных стадиях разложения. Водоросли содержат синий пигмент фикоцианина. При отмирании вода приобретает гнилостный запах и соответствующий цвет. 

Из-за аномальной жары водоросли стали быстрее цвети и отмирать в водных объектах. Подобная ситуация может быть и на других пляжах. 

Отметим, что в пляж в Солнечном был очень популярен у горожан в минувшие выходные. Вечером в Петербург электрички были переполнены. В социальных сетях пользователи интересуются состоянием воды.

Очень печальное зрелище. То что зелёная вода- это нормально, скоро пройдёт. Но Боже.. сколько же мусора в воде, просто ужас.

Вода зацвела, уже запах появился, грязная жесть, пока цветёт надо ездить на озёра.

написали пользователи. 

Фото: ВКонтакте / СОЛНЕЧНОЕ ПЛЯЖ "ЛАСКОВЫЙ"

Теги: водоросли, зеленая вода, финский залив
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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