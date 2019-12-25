В Росприроднадзоре объяснили, почему вода в Финском заливе позеленела

На цветение водорослей влияет погода.

Берег Финского залива в района пляжа Ласковый в Солнечном окрасился в зеленый цвет. В пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу объяснили, почему это произошло.

Вода изменила свой цвет из-за скопления колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa Kützing), которая находится на разных стадиях разложения. Водоросли содержат синий пигмент фикоцианина. При отмирании вода приобретает гнилостный запах и соответствующий цвет.

Из-за аномальной жары водоросли стали быстрее цвети и отмирать в водных объектах. Подобная ситуация может быть и на других пляжах.

Отметим, что в пляж в Солнечном был очень популярен у горожан в минувшие выходные. Вечером в Петербург электрички были переполнены. В социальных сетях пользователи интересуются состоянием воды.

Очень печальное зрелище. То что зелёная вода- это нормально, скоро пройдёт. Но Боже.. сколько же мусора в воде, просто ужас.

Вода зацвела, уже запах появился, грязная жесть, пока цветёт надо ездить на озёра. написали пользователи.

Фото: ВКонтакте / СОЛНЕЧНОЕ ПЛЯЖ "ЛАСКОВЫЙ"