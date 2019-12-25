Свыше 50 тыс. жителей Ленобласти получили знания по основам финансовой грамотности в 2024 году

Акцент был сделан на обучении школьников, студентов, пенсионеров и представителей малого и среднего бизнеса.

В 2024 году в Ленобласти более 50 тысяч человек получили знания по основам финансовой грамотности, как сообщили в пресс-службе областного правительства.

Акцент был сделан на обучении школьников, студентов, пенсионеров и представителей малого и среднего бизнеса. Для этой цели проводились различные образовательные мероприятия, такие как семинары, тренинги и специальные уроки. Дополнительно были введены программы для детей дошкольного возраста.

В результате проведенных мероприятий уровень информированности населения о правильных финансовых практиках увеличился в среднем на 4% среди шести целевых групп. Планируется, что в 2025 году число участников образовательных программ достигнет 70 тысяч.

Ленинградская область остается лидером в сфере финансового образования, обеспечивая доступность знаний для всех жителей региона. Такие проекты помогают улучшить качество жизни людей и укрепить экономическую устойчивость региона, подчеркнули представители центра финансовой грамотности области.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти спасатели мониторят паводковую и ледовую ситуацию.

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