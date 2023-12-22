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В Петербурге начался Международный фестиваль Театра юных зрителей имени Брянцева
Сегодня, 11:00
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В Петербурге начался Международный фестиваль Театра юных зрителей имени Брянцева

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На фестиваль приедет Эмир Кустурица.

В Петербурге стартовал Международный фестиваль Театра юных зрителей имени Брянцева. Зрителей ждут творческие встречи, режиссерские лаборатории и громкие премьеры. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Творческая программа началась со спектакля "Собачье сердце".  Сюжет известного произведения полностью переосмыслили. Доктор Преображенский в новой интерпретации является артистом, который готовится выйти на сцену, а Шариков  — не бездомный пес, а очаровательный породистый щенок.

В этом году фестиваль объединил театралов из Турции, Бразилии, Ирана, Туниса и других стран. На фестиваль приедет Эмир Кустурица.

Ранее мы писали, что в Приоратском парке с 1 июня начнет работать кинотеатр под открытым небом.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: международный фестиваль театра брянцева, спектакль, театр, тюз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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