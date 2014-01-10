В рамках Дней Эрмитажа 7 и 8 декабря на Дворцовой площади состоится мэппинг-представление

Мультимедийное шоу пройдет 7 декабря с 20 до 23 часов и 8 декабря с 19 до 23 часов. Вход свободный.

Уже на этих выходных состоится мультимедийное шоу на Дворцовой площади. Представление будет идти 7 и 8 декабря.

В рамках Дней Эрмитажа 7 и 8 декабря на Дворцовой площади пройдет грандиозное двухчастное мэппинг-представление. Масштабная феерия развернется на фасадах Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса. Зрители увидят мультимедийный спектакль, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. А во второй части фестиваля зрители увидят медиа-проекты десяти финалистов конкурса "Страна СВЕТА".

Мультимедийное шоу пройдет 7 декабря с 20 до 23 часов и 8 декабря с 19 до 23 часов. Вход свободный.

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Видео: ВКонтакте/ Мультимедийное шоу на Дворцовой — 7 и 8 декабря