В Петербурге 14 июня пройдет фестиваль пожарных

Фестиваль "Мой папа – пожарный, мой папа – герой" проведут в Парке 300-летия -Санкт-Петербурга.

В Петербурге 14 июня пройдет фестиваль "Мой папа – пожарный, мой папа – герой". Праздник начнется в 13:00 в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского культурного центра.

В парке будут работать интерактивные площадки, планируются показательные выступления спасателей с тушением горящего автомобиля. На интерактивной площадке "Дымовая комната" расскажут и покажут, как ориентироваться в задымленном помещении, где ничего не видно.

Дети смогут примерить каску и одежду пожарного. Самым смелым малышам и школьникам предоставят возможность подняться на высоту в люльке пожарного автокрана, которую используют при тушении пожаров. Они окажутся на высоте десятиэтажного дома.

Не обойдется и без концерта. Перед зрителями выступят артисты и музыкальные группы. Еще можно будет подкрепиться горячей гречневой кашей и чаем.

Ранее стало известно, кто будет выступать на концерте STEREOLETO в 2024 году.

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга