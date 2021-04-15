Третий фестиваль авторского кино "Каро.арт" состоится в Петербурге

В "Варшавском экспрессе" с 22-го по 27-е октября пройдут показы лучших за последнее время фестивальных фильмов.

В петербургском кинотеатре "Варшавский экспресс" пройдут показы III фестиваля авторского кино "Каро.арт". С 22-го по 27-е октября организаторы события намерены показать ленты, участвовавшие в видных европейских фестивалях, а также видные российские новинки.

Так, фильмом открытия фестиваля станет "Великая" Эллен Керас, повествующий о знаменитом фотографе Ли Миллер. Из числа лауреатов европейских смотров в "Варшравском экспрессе" можно будет посмотреть "Гранд-тур" Мигеля Гомиша, который в этом году завоевал приз за лучшую режиссуру. "Маятник" Сирил Шойблин, который покажут в рамках III "Каро.арт", также удостоился награды за режиссерскую работу, но только в Берлине и в 2022-м году.

Из российских работ выделяется лента "Чистый лист" Полины Кондратьевой, получившей главный приз на кинофестивале "Короче". Ее покажут 25-го октября.

Также стоит заметить, что особое место в программе события занимают ретроспективы работ известных режиссеров. Во время фестиваля можно будет на большом экране посмотреть фильмы Пьера Паоло Пазолини, Тео Ангелопулоса, Милоша Формана и Клода Шаброля.

Среди прочего в эти дни в Петербурге можно сходить на показы фестиваля студенческого кино "ПитерКиТ".

Фото: скриншот из х/ф "Чистый лист"