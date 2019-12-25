Фестиваль "Жить вместе" стартует в Петербурге 19 ноября

Для родителей и педагогов фестиваль станет площадкой для обмена опытом и повышения квалификации в работе с особенными детьми.

С 19 по 26 ноября третий городской фестиваль для детей с ограниченными физическими возможностями "Жить вместе" объединит более тысячи юных участников из Петербурга и Ленинградской области.

Как отметила художественный руководитель фестиваля Валерия Соколова, этот фестиваль даёт возможность талантливым детям с непростыми судьбами достигать новых творческих вершин и двигаться от маленьких успехов к значительным достижениям. Участники продемонстрируют свои навыки в различных видах искусства, включая исполнение песен, танцы, художественное чтение, а также работу в жанре декоративно-прикладного творчества и жестового пения.

Для родителей и педагогов фестиваль станет площадкой для обмена опытом и повышения квалификации в работе с особенными детьми. Мероприятие организовано при поддержке правительства Петербурга и Ленинградской области, Законодательного собрания и Общественной палаты.

Ранее мы сообщили о том, что детский фестиваль по танцам на колясках "Лучик света" стартует в Петербурге.

Фото: Поисковое движение России Ленинградская область