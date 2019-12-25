Фармпроизводство кремов и мазей построят в Красногвардейском районе

Solopharm (ООО "Гротекс") владеет полным циклом производства и выпускает 250 видов лекарственных препаратов, экспортируя их в 14 стран мира.

Компания Solopharm рассматривает возможность строительства новой производственной площадки в Санкт-Петербурге. К существующим мощностям предприятия Олега Жеребцова добавится завод по производству кремов и мазей на проспекте Маршала Блюхера. Новый завод займет площадь 2,2 тысячи квадратных метров и будет способен производить около 1,5 миллиона упаковок в год, сообщает РБК Петербург.

Solopharm (ООО "Гротекс") владеет полным циклом производства и выпускает 250 видов лекарственных препаратов, экспортируя их в 14 стран мира.

Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma, выразил мнение, что расширение производства позволит "Солофарму" выйти на рынок с продукцией премиум-класса, заняв свою позицию среди крупных конкурентов, таких как "Вертекс".

Ранее мы сообщили о том, что новый комплекс по переработке отходов планируется запустить в 2027 году в Петербурге.

Фото: Pxhere