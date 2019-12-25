Сбер, правительство Архангельской области и АО "ЕВРОСИБ" заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения планируется подготовка и реализация инвестиционного проекта по строительству нового глубоководного района морского порта Архангельск на принципах государственно-частного партнёрства.

На ПМЭФ-2024 Сбер, правительство Архангельской области и Группа компаний Евросиб подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили вице-президент-директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор Акционерного общества "Евросиб" Дмитрий Никитин.

В рамках соглашения планируется подготовка и реализация инвестиционного проекта по строительству нового глубоководного района морского порта Архангельск на принципах государственно-частного партнёрства с целью стратегического развития Архангельского транспортного узла.

Наше трёхстороннее сотрудничество поможет реализовать инвестиционный проект, значимый не только для региона, но и в целом для российской транспортной отрасли: глубоководный район порта Архангельск может стать ключевым элементом в инфраструктуре Северного морского пути. Сбер со своей стороны готов обеспечить комплексную партнёрскую поддержку с использованием накопленных компетенций в области инфраструктуры. Михаил Чачин, вице-президент-директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка

Такой масштабный проект не может быть реализован в одиночку только регионом или только инвестором, также он требует комплексного подхода к формированию финансовой модели и источникам финансирования. Поэтому сегодняшнее соглашение для нас имеет стратегическое значение. Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области

Группа компаний Евросиб обладает серьёзным опытом в девелопменте новых территорий, проектировании и строительстве крупных транспортно-логистических объектов. У нас накоплен большой практический опыт в сфере логистики, передвижения товаров и грузов и создания новых бизнес-проектов под ключ. Сегодняшним соглашением мы запускаем очень важный и масштабный проект, реализация которого возможна только при объединении усилий, в первую очередь, государства на всех уровнях, бизнеса и финансовых институтов. Я очень надеюсь, что совместно мы реализуем этот важный проект. Дмитрий Никитин, генеральный директор АО "Евросиб"

Также Сбер и правительство Петербурга анонсировали появление новой карты для детей.

Фото: пресс-служба Сбера