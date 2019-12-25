Петербургские суды вновь получили сообщение о заминировании. Автор представился ребенком

Из одного здания суда эвакуировали посетителей.

Петербургские суды получили сообщение о заминировании утром 4 марта. Злоумышленник сообщил, что ему 14, и он хочет остановить военные действия на Украине. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На данный момент решение об эвакуации приняли только в Смольнинском районном суде. Также письмо получил Санкт-Петербургский городской суд, Кировский районный суд, Московский районный суд, администрация Петербурга.

Неизвестный написал о том, что в психбольнице ему будет лучше, чем с матерью. Производить взрыв он собирается дистанционно.

Недавно из-за сообщения о заминировании пришлось закрывать вестибюль станции метро "Площадь Восстания".

Фото: Piter.tv