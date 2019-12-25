В Президентской библиотеке состоится этнодиктант на 12 языках коренных народов Севера

Участники будут писать текст статьи Ильи Эренбурга "Утро мира", которая была опубликована в 1945 году в газете "Правда".

В среду, 19 февраля, в Петербурге состоится VI Всероссийский этнодиктант "Россия – дом народов", который будет проводиться на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

В этом году этнодиктант посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники будут писать текст статьи Ильи Эренбурга "Утро мира", которая была опубликована в 1945 году в газете "Правда".

Диктант будет зачитываться на 12 языках – эскимосском, нанайском, хантыйском, чукотском, эвенкийском, эвенском, корякском, ненецком, энецком, саамском, вепсском, а также на русском языке, который впервые включен в этнодиктант в этом году.

Мероприятие пройдет 19 февраля 2025 года в Президентской библиотеке. Для участия необходимо зарегистрироваться по электронной почте: rodnoeslovo@raipon.info.

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Фото: Правительство Петербурга