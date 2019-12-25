В Эрмитаже произошло задымление

Днем в субботу, 24 апреля, первый этаж Главного штаба окутал дым. Это произошло из-за неисправности электрощитка. О происшествии сообщила "Фонтанка".
Сотрудники Эрмитажа проверили систему дымоудаления и выяснили, что щиток коротнуло пример в 12 часов дня. Но уже через 10 минут проблему решили.
Посетителей сразу же эвакуировали, а через 25 минут после ликвидации ЧП им разрешили вернуться.
Сейчас Эрмитаж работает в обычном режиме.
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Фото: pixabay
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