В Эрмитаже произошло задымление

Всех посетителей и работников эвакуировали.

Днем в субботу, 24 апреля, первый этаж Главного штаба окутал дым. Это произошло из-за неисправности электрощитка. О происшествии сообщила "Фонтанка".

Сотрудники Эрмитажа проверили систему дымоудаления и выяснили, что щиток коротнуло пример в 12 часов дня. Но уже через 10 минут проблему решили.

Посетителей сразу же эвакуировали, а через 25 минут после ликвидации ЧП им разрешили вернуться.

Сейчас Эрмитаж работает в обычном режиме.

Ранее на Piter.tv сообщили, что во время пожара в Кудрово погиб кот.

Фото: pixabay