Эрмитаж 7 декабря можно посетить бесплатно

Эрмитаж празднует День святой Екатерины.

В Эрмитаже не стали отменять из-за пандемии бесплатный вход для всех посетителей в День святой Екатерины. Об этом сообщила пресс-служба музея

Во вторник, 7 декабря можно бесплатно посетить Зимний дворец, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода. Оформить билет онлайн можно через сайт Эрмитажа. Можно выбрать не только комплекс, который собираетесь посетить, но и маршрут со временем сеанса.

Эрмитаж празднует День святой Екатерины, так как при крещении этим именем была названа Екатерина II, которая является основательницей и покровительницей музея.

С начала 2021 года Эрмитаж заработал почти 65 млн рублей.

Фото: Piter.tv