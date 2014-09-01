В Петербурге растет коронавирусная статистика по заболевшим и госпитализациям

Количество заболевших за сутки перешагнуло 2 тысячи случаев.

Пресс-служба администрации Петербурга опубликовала свежую информацию по эпидемиологической ситуации с COVID-19 в городе 30-го сентября.

В инфекционные стационары поместили 484 человек. Такой уровень госпитализации считается высоким. Выписаны за сутки 382 человека. 464 человека находятся в реанимации, 218 подключены к ИВЛ.

В Петербурге остаются свободными 16,52% коек. На дому от коронавируса лечится 23,5 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге выявили 2077 новых случая заболевания коронавирусом, 1926 человек выздоровели, 56 человек ушли из жизни.

Piter.TV пообщался с директором частной скорой помощи "CORIS". По мнению Льва Авербаха, достичь коллективного иммунитета не удастся.

Фото: Piter.TV