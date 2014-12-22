Эндоскопическое обследование в Санкт-Петербурге

Врачи городской больницы №40 используют самые современные эндоскопические методы в диагностике и лечении различных заболеваний, например, в лечении органов пищеварения или бронхолегочной системы.

Эндоскопическое обследование

Эндоскопическое обследование является неотъемлемой частью клинической практики любого лечебного учреждения. Сегодня невозможно представить себе постановку диагноза, связанного с заболеваниями органов пищеварения или бронхолегочной системы без использования эндоскопической диагностики. Все виды исследований и лечебных процедур с применением современных аппаратов экспертного класса в Петербурге можно получить на базе Городской больницы №40 в Сестрорецке, где функционирует одно из самых современных и оснащенных эндоскопических отделений.

Эндоскопия в нашей больнице начала развиваться с начала 2000-х годов. За несколько лет служба приобрела тот вид, который она имеет сейчас. Активная дневная плановая служба, круглосуточные дежурства, большое количество современной цифровой техники, подготовленный персонал. Открытие в больнице направления онкология наполнила работу новыми смыслами и возможностями. Представление о том, что онконастороженность должна присутствовать в эндоскопии стала основным принципом. Именно эндоскопия является аванпостом в диагностике онкозаболеваний ЖКТ и бронхолегочной системы. По программам онкологии было получено не просто хорошее, а передовое оборудование для диагностики. Согласно общему тренду ранняя диагностика была максимально приближена к первичному звену и упрощен доступ. Алексей Эфендиев, врач-эндоскопист высшей категории СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

В поликлинике №68 в Сестрорецке в конце 2021 года был развернут эндоскопический кабинет на два рабочих места. При этом возможности кабинета нисколько не отличаются от таких же в стационаре. Новая современная техника, наличие анестезиологической бригады, опытных эндоскопистов, работающих по принципу ротации стационар-амбулатория позволяет обеспечивать эту работу на высочайшем уровне.

Эндосонография

Как рассказала врач-эндоскопист высшей категории СПб ГБУЗ "Городская больница №40" Елена Болдырева, эндосонография – это высокотехнологичная методика, широко используемая в клинике, в основе которой лежит ультразвуковое изображение с высокой частотой разрешения, в результате которой возможно выявлять образования до 1 мм. Также параллельно можно выполнить тонкоигольную пункционную биопсию для верификации данных структур.

Кроме этого, данная методика позволяет определять распространенность процессов в тканях органа, что в дальнейшем способствует стадированию и определению объема и тактики лечения. Что невозможно при других способах диагностики. Под контролем эндосонографии выполняются лечебные манипуляции, такие как нейролизис, в качестве паллиативного обезболивания терминальных онкологических пациентов. Дренирование желчных протоков, объемных структур. Надо отметить, что эндосонография доступна как для пациентов стационарных, так и для амбулаторных, что способствует раннему выявлению новообразований. Елена Болдырева, врач-эндоскопист высшей категории СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Холедохоскопия

Холедохоскопия с использованием системы SpyGlass позволяет нам осмотреть как желчные протоки, так и протоки поджелудочной железы. Когда появилась эта методика, она подразумевала под собой диагностику и позволяла нам осматривать протоки, брать прицельно биопсию. Но ничто не стоит на месте, и в настоящий момент у нас появилось в арсенале уже достаточно большое количество лечебных манипуляций. Активно мы холедохоскопию используем при крупном холедохолитиазе. Раньше пациенты с крупными конкрементами более 1,5-2 см эндоскопически удалить было достаточно сложно. И этих пациентов приходилось оперировать открыто. В настоящий момент у нас появилась лазерная установка, которая нам позволяет выполнять лазерную контактную литотрипсию под контролем холедохоскопии, дробить эти камни и доставать без больших операций. Также холедохоскопия позволяет и значительно расширяет возможности стентирования желчных, панкреатических протоков, значительно увеличивая количество успешных операций. Иван Трусов, заведующий эндоскопическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Эндоскопическое стентирование

Как рассказала врач-эндоскопист, врач-хирург СПб ГБУЗ "Городская больница №40" Станислава Врублевская, на базе многопрофильного стационара уже много лет существует высокотехнологичная онкологическая помощь. Одной из точек соприкосновения онкологической и эндоскопической служб являются пациенты со стенозирующими образованиями органов ЖКТ. Данным пациентам медицинская помощь оказывается и в рамках ВМП, ОМС. Одной из таких методик лечения является стентирование.

К отдельным преимуществам стентирования относится миниинвазивность, то есть манипуляция может применяться даже у самых тяжелых онкологических пациентов. Манипуляция позволяет в кратчайшие сроки восстановить качество жизни, ликвидировать тяжелую патологию и избежать тяжелых травматичных операций. Все манипуляции выполняются в условиях операционной под анестезиологическим пособием, что позволяет обеспечить не только комфорт для пациента, но и ликвидировать все негативные последствия для него, так как болевой синдром и иные травматичные осложнения. Владимир Шантырь, врач-эндоскопист СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Преимуществами стентирования является высокая эффективность, простота методики выполнения, минимальное количество осложнений, сокращенный койко-день, а также достаточно короткий восстановительный период, что позволяет придерживаться современной концепции фаст-трек. Станислава Врублевская, врач-эндоскопист, врач-хирург СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Врач-эндоскопист СПб ГБУЗ "Городская больница №40" Владимир Шантырь отметил, что 40 больница постоянно увеличивает объем помощи пациентам, поступающим как в плановом порядке, так и в экстренном. За последние несколько лет каждый год отделение эндоскопии выполняет более чем 100 стентирований по экстренным показаниям как для поражений органов верхних отделов ЖКТ, так и для ободочной кишки.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь лечение

ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) – наиболее распространенное заболевание пищевода. Оно встречается у 70% населения. Проявляется в основном изжогой, каждый человек её в своей жизни хоть раз испытывал. На фоне рефлюкса происходит замещение нормальной слизистой пищевода на патологическую. Патологическая слизистая является предраковым состоянием, называется пищевод Барретта. Наша больница оснащена всеми методиками диагностирования данного заболевания у пациентов. Это и гастроскопия с использованием последнего поколения LUCERA, которая позволяет увеличивать до уровня клетки измененную слизистую и диагностировать данное заболевание прицельно. А также использование суточной ph-метрии, монометрии пищевода и рентгенологических методов с использованием контрактного вещества. Инна Рыженкова, врач-эндоскопист высшей категории СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

В городской больнице №40 используются все методы лечения данного заболевания: это и резекция слизистой измененной, и аргоноплазменная коагуляция, а также радиочастотная абляция с использованием системы Barrx. Специалисты эндоскопической службы накопили большой опыт по лечению данного заболевания и предпочтение отдают радиочастотной абляции, потому что эта техника абсолютно безопасна для пациента и показывает достаточно большую эффективность по сравнению с другими техниками лечения. Радиочастотная абляция Barrx в городской больнице №40 оказывается пациентам в рамках ОМС.

Монометрия пищевода используется для определения объема и тактики ведения пациентов с пищеводом Барретта. Основная причина возникновения пищевода Барретта – ГЭРБ. Для того, чтобы диагностировать у пациента наличие нормальной перистальтической волны и выбрать в дальнейшем объем операции, чтобы устранить причину, мы проводим монометрию пищевода. Соответственно мы можем вести пациентов от момента диагностики постановления диагноза, обследовать до оперативного вмешательства, определить объем вмешательства, выбрать для него правильную тактику лечения и впоследствии помочь хирургам выбрать объем операции для устранения причины, которая привела к пищеводу Барретта. Что является полным циклом по выявлению, диагностику, лечению и контролю результатов у данных пациентов. Инна Рыженкова, врач-эндоскопист высшей категории СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Эндоскопическое отделение, больница 40 Сестрорецк

Эндоскопическое отделение городской больницы №40 в Сестрорецке – достаточно молодое. До 2021 года специалисты находились в составе онкологического отделения и только в 2021 году стали самостоятельной единицей.

И в связи с этим произошли большие подвижки. Мы получили новое оборудование, обновили процентов 70, получили самые новые технологии, которые есть сейчас в эндоскопии в мире. У нас было открыто 2 диагностических кабинета на базе 68 поликлиники, что нам позволило значимо увеличить объем амбулаторной эндоскопической помощи. И это одно из больших и основных направлений работы эндоскопической службы 40 больницы, потому что онкологическая помощь у нас развивается, в 68 поликлинике также был открыт ЦАОБ – центр амбулаторной онкологической помощи, с которым мы активно сотрудничаем с целью раннего выявления и лечения онкологических заболеваний. В 2022 году запланирована реконструкция в корпусе реабилитации номер 6, у нас должны быть перестроены 2 диагностических кабинета и открыться своя операционная, что значимо увеличит объем оперативной активности. Иван Трусов, заведующий эндоскопическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Фото, видео: Piter.TV