В Главном штабе Эрмитажа "Елку Мира" украсили авторскими игрушками

Победители конкурса, которые создали самые красивые и интересные игрушки, получат в качестве приза поездку в Петербург.

В Петербурге установили "Елку Мира". Праздничное дерево находится в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Его украсили авторскими игрушками, которые прислали в Северную столицу из разных уголков мира. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Игрушки для "Елки Мира" собирали в рамках конкурса "Создай экспонат для Эрмитажа". Участниками состязания стали жители разных стран мира. Самому юному автору игрушки всего два года, а самому старшему — 85 лет.

Победители конкурса получат в качестве приза поездку в Петербург. В программу для победителей входят экскурсия и посещение балета "Щелкунчик". Лучшие игрушки украсят елку в Эрмитажному театре.

Конкурс в этом году посвятили Северной столице. Его девизом стали строки Пушкина: "Люблю тебя, Петра творенье".

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти стартовала акция "Елка желаний-2023".

Фото: Piter.tv