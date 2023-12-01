В Ленобласти стартовала акция "Ёлка желаний-2023"

На ёлке висят желания детей, которые больше всего нуждаются в волшебстве и заботе.

В Ленинградской области стартовала главная региональная "Ёлка желаний-2023" для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в региональной администрации.

Данная акция проводится в регионе в четвертый раз. Если в первый год на ёлке было 80 шаров, то в этом году их уже 400. Все желающие: и работники областного правительства, и специалисты из муниципальных районов, и депутаты ЗакСа Ленобласти могут снять шар и исполнить желание ребенка.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко по традиции снял с ёлки первые три шарика, где юные ленинградцы загадали мотоциклетный костюм, билеты в цирк и спиннинг с лодкой.

Акция "Ёлка желаний" проводится в правительстве Ленинградской области с 2020 года. По традиции, за месяц до Нового года на праздничной ели в холле Дома областного Правительства на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге размещаются бумажные шары с желаниями детей, нуждающихся в заботе – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей.

Также в Ленобласти с 1 декабря начинают собирать корма для бездомных животных в преддверии Нового года.

Видео: администрация Ленобласти